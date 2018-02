TCU aprova auditoria nos cartões corporativos do governo O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou um pedido de realização de auditoria no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) para apurar se houve aumento das despesas com cartões corporativos, em especial saques em espécie por funcionários públicos que têm direito a usar esses cartões. O pedido de auditoria foi encaminho hoje ao plenário pelo vice-presidente do TCU, ministro Ubiratan Aguiar, e foi aprovado por unanimidade. A auditoria no Siafi será feita pela Secretaria Geral de Controle Externo do tribunal. "Penso que uma avaliação geral dos números envolvidos, que permita um diagnóstico global dos gastos relativos a suprimento de fundos seria de grande valia para posicionar este tribunal acerca da situação atual desses gastos e das medidas que podem ou devem ser adotadas por esta instituição em prol do interesse público", disse Ubiratan aos ministros no plenário. Durante a sessão, o ministro Raimundo Carreiro chegou a propor que os cartões fossem extintos, mas a sugestão não foi aceita pelos demais.