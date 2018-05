TCU aponta irregularidades em 48 obras públicas

O Tribunal de Contas da União divulgou um relatório que aponta irregularidades em 48 obras públicas e que poderão ter verbas bloqueadas no Orçamento da União do ano que vem. Ao todo, foram auditadas 153 obras e os recursos fiscalizados são da ordem de R$ 26,3 bilhões. O documento é elaborado anualmente por determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e será encaminhado ao Congresso Nacional. As obras de transportes e recursos hídricos são apontadas como as piores em irregularidades, assim como nos anos anteriores. Segundo informações do TCU, as irregularidades mais comuns são "sobrepreço, superfaturamento, irregularidades graves no processo licitatório e alterações indevidas de projetos e especificações".