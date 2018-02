TCU analisará contas de 2012 do governo federal O Tribunal de Contas da União (TCU) realizará sessão extraordinária na próxima quarta-feira (29), às 10 horas, para apresentação de relatório e parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República do exercício de 2012. Em nota, o TCU informa que o ministro-relator, José Jorge, escolheu como tema de destaque o "Crescimento Inclusivo". A decisão pode ser pela aprovação, aprovação com ressalva, ou não aprovação das contas prestadas pela presidente da República, Dilma Rousseff. A sessão ocorrerá no plenário do tribunal.