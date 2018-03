TCE-RS nega pedido de suspensão de benefício a juízes O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE/RS) rejeitou um pedido de suspensão do pagamento de auxílio-moradia a 900 magistrados e pensionistas que estavam vinculados ao Judiciário entre 1994 e 1998. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, em julgamento de recursos de agravos interpostos pelo Ministério Público de Contas e Procuradoria Geral do Estado, por quatro votos a um. Com isso, o benefício está mantido pelo menos até o julgamento do mérito da questão, que pode ocorrer em três meses.