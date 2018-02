TCE reprova contas de 33 prefeituras de Minas Quase um terço das prestações de contas de prefeituras mineiras analisadas entre maio e agosto foi rejeitado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). De 111 processos, 33 foram reprovados. Apenas 10 municípios tiveram as contas aprovadas. Outras 68 prestações foram aprovadas com ressalvas. A falta de previsão orçamentária e o desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal estão entre as irregularidades mais comuns.