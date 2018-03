TCE manda ex-diretores restituírem estatal gaúcha

O relator do processo, conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo, considerou as contas daquele ano apresentadas pela estatal como irregulares e pediu o ressarcimento de despesas feitas em restaurantes, bares noturnos, boates e estabelecimentos do gênero, locação de veículos de luxo sem justificativa formal, aquisição de brindes, festividades diversas e até o pagamento de um curso de pós-graduação em gestão empresarial para diretores da estatal sem autorização do governador do Estado e da Assembleia de acionistas. O voto foi referendado pelo tribunal pleno.

Os dois ex-administradores ainda não apresentaram defesa e terão 30 dias para recorrer da decisão.