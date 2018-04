TCE lança cartilha para orientar eleitos Em parceria com o governo de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) vai distribuir a cartilha Os cuidados do prefeito com o mandato - 54 páginas apontando causas freqüentes de pareceres desfavoráveis às contas municipais e as conseqüências da não-aplicação dos porcentuais mínimos constitucionais na saúde e educação. "É fonte preciosa de consulta para os novos administradores", explica Eduardo Bittencourt, presidente do TCE.