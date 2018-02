TCE aprova contas de 2008 da gestão Serra

O TCE fez 14 recomendações ao Palácio dos Bandeirantes, entre elas promover medidas administrativas para aumentar a recuperação de créditos inscritos na dívida ativa e franqueamento por meios eletrônicos de informação sobre os motivos de cada processo de despesa com propaganda ou publicidade - com identificação do órgão responsável, o valor e o prestador do serviço. A Secretaria da Fazenda informou que já fez uma análise preliminar acerca das sugestões do TCE e que vai adotar medidas para observá-las.

As contas examinadas compreendem a administração direta e a indireta, o Balanço Geral do Estado (gestão orçamentária, financeira e patrimonial), além de relatórios de empresas públicas e todas as atividades do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. ?A análise das informações indicou satisfatório desempenho da administração?, diz o relator. ?A maior parte das metas estabelecidas foram alcançadas e, em número abundante de casos, até superadas.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.