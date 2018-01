Tasso vai a lançamento de candidatura de Serra O governador do Ceará, Tasso Jereissati, estará presente amanhã no lançamento da candidatura do ministro José Serra à Presidência da República. A informação é do presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves, que conversou por telefone com Tasso Jereissati esta manhã. Aécio Neves foi hoje à casa do ator Mário Lago, que recebeu a Medalha do Mérito Legislativo. "O Tasso é um homem de partido e estaremos juntos hoje, em Brasília, com a convicção de que o PSDB tem condições de vencer a eleição, que será difícil, mas prevalecerá a razão", disse Aécio, depois de entregar a medalha a Mário Lago.