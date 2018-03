Tasso se diz preocupado com estratégia de Serra A decisão do governador de São Paulo, José Serra, de arrastar por mais três semanas o anúncio da candidatura presidencial provocou protestos de um dirigente tucano e de um aliado, ambos assustados com o crescimento da candidata petista e ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) nas pesquisas eleitorais. "Estou extremamente preocupado com essa estratégia que ninguém entende. Fica a cada dia mais difícil reverter o quadro", advertiu hoje o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).