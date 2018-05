Tasso questiona verba pública para capitalizar Petrobras

Jereissati afirmou que a exploração do petróleo não gerou desenvolvimento econômico e social em nenhum país do mundo e, na avaliação dele, faltarão recursos para outros setores da indústria brasileira. "Por meio do processo de capitalização da Petrobras, que deve custar entre R$ 120 bilhões e R$ 130 bilhões, vamos desprezar todos os outros setores da produção nacional. Não teremos recursos suficientes para nenhum outro tipo de indústria no País, principalmente em termos de financiamento", afirmou.

"A meu entender, a exploração de petróleo não levou desenvolvimento e prosperidade a nenhuma parte do mundo. Nós, brasileiros, pelo contrário, estaremos tirando recursos da Nação da educação, por exemplo", acrescentou. O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, contestou o posicionamento do senador afirmando que a concessão de reservas de petróleo que servirão para a capitalização da Petrobras por parte da União é onerosa. "O valor desse óleo será calculado por uma auditoria e a Petrobras pagará à União com base em um valor justo", afirmou.