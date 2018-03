Tasso: prioridade do PSDB é ter candidato à Presidência O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) disse hoje que a grande prioridade do PSDB, mais que a indicação do nome para concorrer à Vice-Presidência na chapa do partido, é definir um pré-candidato a presidente. "Precisamos sair da inércia e ir para a rua com um candidato à Presidência". Para ele, não adianta ficar discutindo o nome do vice se ainda não há um pré-candidato declarado.