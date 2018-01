Tasso não comparece à reunião com FHC O governador do Ceará, Tasso Jereissati, não compareceu à reunião dos governadores de outros estados nordestinos com o presidente Fernando Henrique Cardoso para discutir a reestruturação da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). O Ceará também não mandou representantes à reunião. Em Brasília, o ministro Arthur Virgílio, da Secretaria Geral da Presidência da República, negou as informações de que o governador do Ceará, Tasso Jereissati, tenha, por motivos políticos, deixado de comparecer a reunião dos governadores do Nordeste com o presidente Fernando Henrique Cardoso. "Sei que ele deve ter tido uma razão forte?, justificou. Tasso, que enfrenta atualmente divergências com integrantes do PSDB sobre a sucessão presidencial e tem se aproximado da governadora do Maranhão, Roseana Sarney, que também não compareceu à reunião. Em conversa com a Agência Estado, Virgílio disse que mesmo que Tasso estivesse indisposto com o PSDB ele não se furtaria a participar de um encontro importante para o desenvolvimento econômico. O ministro Arthur Virgílio admitiu a existência de arestas no PSDB por causa da sobre a sucesssão presidencial e defendeu a aproximação de Tasso com o ministro da Saúde, José Serra, aponta do como o candidato tucano à sucessão de Fernando Henrique. "Um depende do outro", afirmou o ministro. Ele lembrou que o governador cearense é essencial para captar apoios para a candidatura de Serra. Para ele, o momento agora é ideal para se promover "o casamento político" de Tasso e Serra. Agradecimento Participaram da reunião os governadores da Bahia, Cesar Borges; do Piauí, Hugo Napoleão; do Rio Grande do Norte, Garibaldi Alves; de Sergipe, Albano Franco; da Paraíba, José Maranhão; o vice-governador de Pernambuco, Mendonça Filho, e um representante do governo de Alagoas. Fernando Henrique e os governadores presentes divulgaram uma moção de reconhecimento e agradecimento aos governos do Maranhão, Pará e Tocantins que forneceram energia elétrica para o Nodeste no período de agosto a dezembro.