Tasso Jereissati visita Aécio em seu apartamento no Rio O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, recebeu nesta quinta-feira, 19, a visita do ex-senador Tasso Jereissati, cotado para ser candidato a vice em uma chapa "puro-sangue" tucana. Tasso foi ao apartamento do ex-governador mineiro, em Ipanema (zona sul), pela manhã. No fim da tarde, Aécio postou nas redes sociais uma foto com o companheiro de partido.