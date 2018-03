Tasso e Dilma evitam casamento da filha de Ciro Gomes Nem a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, e nem o padrinho político, senador Tasso Jereissati (PSDB), foram ao casamento da filha do deputado Ciro Gomes (PSB), ontem à noite, no Iate Clube de Fortaleza. A cerimônia preparada para 1.200 pessoas reuniu parentes, como o irmão de Ciro e governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), candidato à reeleição, e políticos locais como os companheiros de chapa dele, Domingos Filho (vice), e Eunício Oliveira (Senado). Ambos do PMDB. Convidado para padrinho do casal de noivos, Tasso apenas mandou a mulher dele, Renata Jereissati, representá-lo. Dilma alegou problemas de agenda.