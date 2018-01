Tasso diz que vai cuidar do Ceará O governador do Ceará, Tasso Jereissati, disse nesta quinta-feira que a responsabilidade de alavancar a candidatura do ministro da Saúde, José Serra, à presidência da República é do próprio Serra, agora lançado pré-candidato do PSDB. Tasso disse que não irá percorrer o País junto com Serra no período da campanha eleitoral, porque se dedicará a ações em seu Estado e à candidatura do senador Lúcio Alcântara à sucessão no governo do Ceará. "Tenho que cuidar do Ceará", disse Tasso ao afirmar que não participará da coordenação da campanha do ministro José Serra. "Seria muita honra se recebesse o convite, mas tenho que cuidar do meu Estado e da candidatura do senador Lúcio Alcântara ao governo do Estado", comentou. O governador do Ceará, um dos focos de resistência no PSDB à candidatura de José Serra, disse que mudou de ideia e decidiu participar do lançamento da pré-candidatura de Serra depois de conversar com vários representantes do partido e com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Tasso não confirmou o telefonema de Serra convidando-o para a cerimônia desta quinta. "Perguntem ao ministro. As minhas ligações são privadas" disse o governador, demonstrando curiosidade pela preocupação dos jornalistas em confirmar o telefonema de Serra. "O que importa é que estamos juntos no partido. Eu não deixaria de apoiar o partido em função de um telefonema", acrescentou. Ele disse ter uma relação de amizade com Serra e comentou: "Isto está parecendo um filme de Hollywood. Somos apenas bons amigos" , disse. Sobre o crescimento da governadora do Maranhão, Roseana Sarney, nas pesquisas eleitorais, Tasso reconheceu que Roseana "está numa bela posição" e considerou natural o posicionamento da governadora de não querer ser vice em uma chapa.