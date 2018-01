Tasso diz que subirá no palanque do partido Em uma rápida e tumultuada entrevista, o governador do Ceará, Tasso Jereissati, disse hoje, ao chegar à Câmara, que vai oferecer o palanque ao ministro da Saúde, José Serra, no seu Estado. Ao ser questionado se subiria no palanque com o ministro, afirmou: "Eu subo no palanque do meu partido. Sequer cheguei a pensar de forma diferente". Ao ser questionado se o fato de Serra ser paulista traria algum problema para o Nordeste, afirmou: "Não tem problema nenhum. Pelo contrário. São Paulo é hoje a maior cidade nordestina". Tasso Jereissati disse que o projeto de governo do candidato do PSDB tem que ter em mente que a desconcentração de renda é fundamental para o País e que, para diminuir a concentração de renda, é preciso começar pela redução dos desequilíbrios regionais. Jereissati afirmou ainda que o esforço para ter unida a base governista na sucessão presidencial precisa ser preservado e que cabe principalmente ao ministro José Serra trabalhar para deslanchar sua candidatura. O governador deixou claro que todo esforço deve ser feito para que se mantenha a aliança com os partidos da base governista. Ele ponderou, porém, que "tem muitas coisas para acontecer? e que o mais provável é que dispute uma vaga para o Senado. Tasso Jereissati chegou à Câmara em uma van na companhia do presidente da Câmara, Aécio Neves, do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, da filha de do ex-governador de São Paulo, Mário Covas, Renata Covas e do ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. O grupo de Tasso Jereissati não seguiu direto para a reunião da Executiva do PSDB no Espaço Cultural da Câmara. Eles acompanharam Aécio Neves e o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga e estão reunidos no gabinete da presidência da Câmara.