Tasso diz que está resolvida crise entre PSDB e PFL na Bahia O presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), comunicou ao senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) que a crise entre os baianos das duas legendas está resolvida. A crise se deu em torno da ameaça do PSDB baiano de lançar um candidato para disputar o governo do estado contra o governador Paulo Souto (PFL), que concorre à reeleição. Diante da hipótese de o candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, ter um segundo palanque na Bahia, ACM ameaçou abandonar o apoio à candidatura presidencial tucana. Tasso garantiu que foi tudo resolvido, sem precisar recorrer à intervenção no diretório estadual, presidido pelo líder do PSDB na Câmara, Jutahy Júnior , que é inimigo de ACM. "Foi feito um apelo da Executiva Nacional e meu pessoal ao Jutahy, que nos atendeu em nome da unidade em torno da candidatura nacional", disse Tasso.