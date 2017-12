Tasso declara apoio à candidatura de Fruet à Câmara O candidato da terceira via à presidência da Câmara, o tucano Gustavo Fruet (PR), recebeu nesta quarta-feira uma importante manifestação de apoio para unificar o PSDB em torno de seu nome. O presidente da legenda Tasso Jereissati, em viagem à Europa, declarou que o colega de partido é a melhor opção para assumir o comando da Casa. "A candidatura de Gustavo Fruet representa a renovação. Seu trabalho na Câmara o credencia a disputar a presidência com uma proposta de resgate da credibilidade da Casa. A candidatura de Fruet dá ânimo novo ao Congresso Nacional", disse Jereissati, por meio de sua assessoria de imprensa. Fruet foi indicado na terça-feira como candidato da terceira via para fazer frente às candidaturas governistas de Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e Arlindo Chinaglia (PT-SP). A bancada do PSDB havia anunciado apoio ao petista, mas deve revogar a decisão na próxima terça-feira. Lideranças tucanas, incluindo o senador Tasso Jereissati, foram contrárias ao acordo com o PT, expondo um racha no partido que a candidatura de Fruet pode apaziguar.