Tasso confirma convenção mas sem definição de alianças O presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), confirmou a convenção nacional do Partido para domingo. Ele destacou, porém, que a questão das alianças eleitorais do partido, inclusive da escolha do vice-presidente, ficará em aberto até que o Tribunal Superior Eleitoral esclareça definitivamente a nova regra. Segundo o senador, se a tendência for adotar a interpretação mais radical, segundo a qual um partido que não tem candidato nacional à Presidência só pode coligar-se com aquele que não tem candidato nacional, "vai zerar tudo", complicando todo o quadro eleitoral. "A decisão deixou todos perplexos. Foi tomada na véspera de uma convenção e todos passaram o dia conversando sobre conjecturas uma vez que não há um esclarecimento do TSE. Foi uma surpresa porque mudou completamente tudo no meio do campeonato", afirmou.