Tasso concentra ação polítíca no Ceará O governador Tasso Jereissati, do PSDB, cumpriu o que prometeu: em vez de ajudar a candidatura à Presidência da República do ministro da Saúde, José Serra, optou por concentrar sua ação no Ceará. Na semana passada ele viajou para a Arábia Saudita, para tratar de detalhes da montagem da refinaria de petróleo de Fortaleza, promessa de suas duas campanhas para governador e que até lhe rendeu alguns desentendimentos, um deles com a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, do PFL, hoje sua aliada e amiga, que lutou para levar a empresa para o Maranhão. ?O governador está interessado em resolver logo essa questão da refinaria?, disse o senador Lúcio Alcântara, tucano candidato à sucessão de Tasso. O governador vai nesta terça-feira para Nova York, onde participará do Fórum Econômico Mundial, que será aberto no dia 31 e se estenderá até 4 de fevereiro. No fim do ano passado, Tasso participou de um seminário do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington. Agora, fará também palestras no Fórum Econômico. É a primeira vez que o fórum será realizado fora de Davos, na Suíça. O tema é: "Liderança em tempos frágeis, uma visão para o futuro compartilhado". Tasso Jereissati, que chegou a anunciar sua pré-candidatura à Presidência e depois desistiu, relutou em aparecer no lançamento da candidatura presidencial de José Serra, em Brasília, no último dia 17. No aeroporto, enquanto aguardava a chegada do presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), criticou Serra, numa conversa com o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. Tasso fez alusão ao fato de Serra sempre chegar atrasado a seus compromissos e o chamou de ?noiva?, que agora teria conseguido cumprir o horário, mas que, por castigo, seria obrigado a esperar os convidados, eles, sim, atrasados mais de uma hora e meia. Lúcio Alcântara disse que Tasso Jereissati desligou-se dos assuntos nacionais. Pretende acelerar obras e inaugurá-las até abril, quando deve desincompatibilizar-se do cargo de governador. Tasso será candidato a senador, numa provável composição com o PMDB, que lançará, para a outra vaga, o nome do deputado Eunício Oliveira.