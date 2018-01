Tasso comenta viagem de Serra Deixando transparecer a ironia que lhe é peculiar, o governador cearense, Tasso Jereissati, disse achar bom o ministro José Serra (Saúde) ter viajado para a Europa sem ainda assumir oficialmente a condição de pré-candidato tucano à sucessão de Fernando Henrique Cardoso. "Estou achando tudo muito bom. Bom para mim, para você (repórter), para todos nós", limitou-se a responder em entrevista concedida, ontem à noite, em Fortaleza, após receber uma homenagem da Federação do Comércio do Estado do Ceará (Fecomércio). Em dezembro, Tasso decidiu interromper sua pré-candidatura à Presidência para deixar Serra mais à vontade para disputar a indicação do partido. Em reunião com a cúpula do PSDB, ele teria condicionado: se não subir nas pesquisas, Serra teria de ter o mesmo "desprendimento". Sobre a sucessão estadual, Tasso foi mais detalhista. Informou que o nome do candidato tucano que disputará o governo cearense será definido no final deste mês e sairá de um "colégio eleitoral democrático". Cotados para a disputa estão os senadores Luiz Pontes e Lúcio Alcântara, o ministro Martus Tavares (Planejamento) e o secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Raimundo Viana.