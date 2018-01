Tasso anula aliança do PSDB com PMDB no Paraná O presidente do PSDB nacional, senador Tasso Jereissati, por meio de uma resolução, anulou hoje a decisão dos convencionais do partido no Paraná, que tinham decidido pela coligação com o PMDB. Com isso, o partido do governador Roberto Requião deve ir para a campanha sozinho, com o atual vice Orlando Pessuti permanecendo na chapa. O PSDB ficou liberado para apoiar outros candidatos. O presidente regional dos tucanos, deputado estadual Valdir Rossoni, já esteve hoje na convenção do PDT, que confirmou o senador Osmar Dias como candidato. Tasso alegou, entre outras coisas, que "a celebração de coligações para as eleições majoritárias e proporcionais nos Estados deverá observar a regra da verticalização, e levará em consideração o objetivo de fortalecer a candidatura presidencial do partido". Como Requião não mostrou disposição em apoiar o candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, e vários militantes do PMDB já estão em campanha por Luiz Inácio Lula da Silva, a decisão dos convencionais paranaenses "contraria diretrizes estabelecidas, em especial, do fortalecimento do candidatura de Geraldo Alckmin à Presidência". Além do apoio informal de tucanos, Dias conseguiu incorporar a sua coligação PTB, PP, PSB, PTC, PTN, PMN, PTN, PT do B e Prona. Apesar de não haver pesquisas eleitorais, ele aparece como principal adversário de Requião. O ex-deputado federal Rubens Bueno, do PPS, acredita que poderá repetir o desempenho de outras campanhas, em que começava com índices baixos de intenção de votos e acabava surpreendendo com boa votação no final. Ele terá o apoio do PFL. O PT optou por lançar Flávio Arns, cuja eleição para o Senado acabou sendo uma surpresa nas últimas eleições. Está coligado com o PCdoB e o PRB. Entre os considerados pequenos partidos, apresentaram candidatos o PSOL, com o servidor federal Luiz Felipe Bergmann, em coligação com o PSTU e o PCB; o PRTB, com a professora Ana Lúcia Pires; o PV, que terá o servidor federal Melo Viana como candidato; e o advogado e educador Luiz Adão Marques que será o representante do PSDC.