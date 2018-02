Tasso: agenda de negociação ainda será definida O presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), informou que será definida uma agenda de negociação com o governo em torno dos princípios apresentados pelo partido ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, nas discussões sobre a prorrogação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Esses princípios - apontar de forma clara e firme a redução da carga tributária, reduzir as despesas correntes de custeio, criar uma Lei de Responsabilidade Fiscal para o governo federal, aumentar a parcela da arrecadação da CPMF destinada à área de saúde e compromisso com a reforma tributária em um ano - foram aceitos por Mantega na reunião realizada hoje. Segundo Jereissati, por enquanto não foram discutidos números e nem mesmo a forma de como esses princípios serão adotados - medida provisória ou projeto de lei. "Os detalhes de como vai ser feito ficou para uma agenda de negociações que ainda será montada. Mas o governo aceitou que qualquer negociação passaria por estes princípios", disse. Jereissati admitiu que uma mudança na emenda que prorroga a CPMF, como o aumento da parcela da arrecadação destinada à saúde, forçaria o retorno da proposta à Câmara. O senador foi enfático ao afirmar que uma prorrogação pura e simples da CPMF que não obedeça os princípios apresentados hoje não será aceita pelo partido. Ele deixou a reunião com Mantega afirmando que existem condições de um avanço nas negociações. O senador Sérgio Guerra (PSDB-PE) afirmou que qualquer prazo de prorrogação da CPMF tem de estar vinculado à aprovação da proposta de reforma tributária. Na sua avaliação, havendo entendimento é possível aprovar a reforma tributária no prazo de um ano.