Tasso admite candidatura ao Senado O governador Tasso Jereissati (PSDB-CE) admitiu na noite desta terça-feira que pretende disputar o Senado. Segundo ele, só faltam ?alguns detalhes?. Mas ele não especificou quais. Tasso anunciou que desistiu da pré-candidatura à Presidência da República. ?O PSDB já tem um candidato (José Serra, ministro da Saúde) e eu respeito a posição do meu partido, seja ela qual for?, afirmou. Tasso negou ter saído ressentido ou magoado com o processo sucessório nacional. Mas reconheceu divergências. ?Acho que as coisas foram mal colocadas, mal construídas e, infelizmente, essa soma que poderia ser feita pode ser que não aconteça?, alertou. A candidatura do senador Lúcio Alcântara pelo PSDB ao governo do Ceará também foi colocada por ele como ?praticamente consolidada?. Na opinião de Lúcio Alcântara, Tasso só voltaria a cogitar ser candidato à Presidência se fosse ?convocado? pelo partido. ?Sem briga, sem dissidência, sem discordância nenhuma?, explicou, nesta terça-feira, o senador. Segundo ele, Tasso teria que ouvir dos tucanos algo mais ou menos assim: ?Olha, criou-se essa situação aqui, e o candidato tem que ser você?. O nome de Lúcio para disputar o governo do Ceará ganhou força nesta terça com a desistência de Luiz Pontes e do secretário do Desenvolvimento Econômico, Raimundo Viana. O único concorrente dele no partido é o ministro do Planejamento, Martus Tavares, que se filiou ao PSDB recentemente e está há mais de 20 anos longe do Ceará. Tavares também é mais ligado ao presidente Fernando Henrique e ao ministro da Saúde, José Serra. O fortalecimento de Lúcio também pode ser visto como uma resposta de Tasso ao lançamento de Serra como candidato tucano à Presidência da República. É um indício de que, embora partidariamente Tasso venha a apoiar Serra, o palanque para o ministro da Saúde no Ceará não será nada convidativo. Lúcio, mais alinhado com Tasso, sequer vai ao lançamento da pré-candidatura de Serra. Disse que não foi convidado. (