Tarso volta a defender punição à tortura; militares marcam ato Enquanto o ministro da Justiça, Tarso Genro, voltou a defender nesta segunda-feira punição a torturadores do período da ditadura, militares que se sentiram descontentes com as declarações marcaram um ato em que pretendem discutir a Lei de Anistia. "O que eu coloquei no debate --e estou aguardando alguma resposta jurídica sobre isso-- é que em nenhuma legislação, em nenhum tratado internacional, em um país democrático, tortura é considerada crime político", disse Tarso a jornalistas após participar de um debate no jornal O Estado de S. Paulo. Na semana passada, durante seminário sobre o assunto, Tarso defendeu punição para torturadores do regime militar (1964-1985) pela prática de crimes comuns por envolverem tortura e violência física e psicológica. Tarso afirmou ainda que a Lei de Anistia, de 1979, não protege torturadores. Há uma interpretação, válida até agora, de que a lei beneficiou os dois lados: os oposicionistas ao regime e os autores de torturas. O seminário dos oficiais da reserva está marcado para quinta-feira na sede do Clube Militar, no Rio de Janeiro, e leva o título "A Lei de Anistia -- Alcance e Conseqüências" que terá três palestrantes, um deles o general Sergio de Avellar Coutinho, além de dois civis, informou um assessor do clube. Os militares estão sendo convocados por email e por um anúncio pago que será publicado na quarta-feira em um jornal do Rio de Janeiro. O clube, espécie de porta-voz dos militares, reúne 21 mil integrantes das três Forças. Especula-se que será divulgada no evento a participação de integrantes do governo em atos contra a ditadura. "Os militares da reserva têm direito de fazer a manifestação que quiserem", disse Tarso. PRESIDENTE O ministro da Justiça rechaçou que o tema tenha relação com a sucessão presidencial, como se especulou na mídia. "Considero leviana a informação de que levantar esse tema está vinculado à questão sucessória. Primeiro porque não sou candidato a presidente da República, segundo porque quem conduz esse processo é o presidente da República e terceiro porque misturar uma questão desta seriedade com questões políticas imediatas é uma ligação despropositada e falsa." (Reportagem de Carmen Munari)