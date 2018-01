Tarso virá a SP para discutir com Lula reforma política e futuro do PT

Porto Alegre - O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), irá a São Paulo nesta sexta-feira para uma agenda político-partidária que inclui um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na reunião, os dois devem conversar sobre reforma política e sobre o futuro do partido.

Tarso tem dito que pretende se dedicar à reestruturação do PT quando deixar o governo, no fim deste ano. "É um movimento que comecei há muito tempo e vou retomar, espero que junto com o presidente Lula", afirmou esta semana em entrevista coletiva na capital gaúcha.

Em artigo publicado no portal Carta Maior, também esta semana, o governador escreveu que o Brasil está chegando a um novo momento de transição em que se revigora de um lado a questão da democracia e, do outro, a necessidade de uma unidade de esquerda.

"A esquerda deve debater, desde logo, a formação de uma ampla Frente Política, já com vistas a 2018 e também para dar suporte, hoje (pelo menos aquela parte da esquerda que está comprometida com o não-retrocesso) ao Governo Dilma. O mero suporte político do governo atual, sem projeção da unidade da esquerda para o futuro, não travará o retrocesso que pode vir de dentro da própria aliança governamental", defendeu.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a assessoria de Tarso, sua agenda em São Paulo também inclui um encontro com o presidente do PC do B, Renato Rabelo. No sábado, o governador deverá participar de um seminário organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em Guararema, na região metropolitana.

Tarso decidiu manter a viagem a São Paulo apesar da morte de sua mãe, na madrugada desta quarta-feira. Elly Genro, de 93 anos, estava internada desde 20 de outubro no Hospital de Clínicas de Porto Alegre por complicações decorrentes da idade.