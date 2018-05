Tarso vê PSDB gaúcho como partido pequeno Ao classificar o PSDB como partido pequeno no Estado, o ministro Tarso Genro disse esperar que a governadora Yeda Crusius concorra à reeleição. Tarso, que pretende disputar a sucessão gaúcha pelo PT, disse que acha "perfeitamente natural" que Yeda concorra. "É um momento para que ela possa explicar nos debates as questões do Estado''.