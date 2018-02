Tarso toma posse no RS e propõe pacto entre poderes O ex-ministro da Justiça Tarso Genro (PT) assinou o termo de posse como novo governador do Rio Grande do Sul às 8h55, no plenário da Assembleia Legislativa. Em seu discurso, ele prometeu manter relações respeitosas com a oposição e propôs um pacto entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para construir consensos necessários ao Estado.