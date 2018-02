Tarso terá o maior tempo na propaganda eleitoral do RS

O segundo maior tempo, de 5min02s, será o do o ex-prefeito de Caxias do Sul José Ivo Sartori, da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande (PMDB, PSD, PSB, PPS, PHS, PTdoB, PSL e PSDC). Líder das pesquisas eleitorais já divulgadas, a senadora Ana Amélia Lemos, da coligação Esperança que Une o Rio Grande (PP, PSDB. PRB e Solidariedade) ficou com 3min50s, enquanto a fatia do deputado federal Vieira da Cunha, da coligação O Rio Grande Merece Mais (PDT, DEM, PSC, PV e PEN), é de 2min30s.

Os outros candidatos terão menos de um minuto para exibir suas propostas. Roberto Robaina, da Frente de Esquerda (PSOL e PSTU), ficou com 54 segundos, Edison Estivalete (PRTB) e João Carlos Rodrigues (PMN) com 51 segundos cada e Humberto Carvalho (PCB) com 50 segundos.