Tarso se surpreende com filiação de delegado ao PCdoB O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse ontem que ficou surpreso com a decisão do delegado afastado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, que anunciou sua filiação ao PCdoB nesta semana. Para Tarso, a adesão do mentor da Operação Satiagraha a um partido "fechado" com a base aliada ao governo federal foi surpreendente.