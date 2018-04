Tarso se despede do governo em encontro no CCBB O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que, durante a reunião de hoje com o grupo de coordenação política no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), houve a despedida do ministro da Justiça, Tarso Genro, que está deixando o cargo para se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul.