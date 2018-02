Tarso se aproxima de Ana Amélia em pesquisa no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), candidato à reeleição, subiu quatro pontos e chegou a 35% das intenções de voto em nova pesquisa do Ibope para o Grupo RBS divulgada nesta sexta-feira, 8, pelo jornal Zero Hora. A senadora Ana Amélia Lemos (PP) permanece na liderança, mas oscilou um ponto, tendo agora 36%.

A sondagem, registrada no TRE/RS sob o número 00008/2014, foi feita no período de 2 a 5 de agosto com 812 eleitores e tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A anterior foi feita entre 13 a 16 de julho.

O terceiro colocado é José Ivo Sartori (PMDB), com 5%, seguido por Vieira da Cunha (PDT), com 4%, Roberto Robaina (PSOL) e Humberto Carvalho (PCB), cada um com 1%. João Carlos Rodrigues (PMN) e Edison Estivalete (PRTB) não pontuaram. Na simulação para o segundo turno, 45% dos entrevistados revelaram intenção de votar em Ana Amélia e 36% em Tarso.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mesma pesquisa consultou os eleitores sobre a preferência entre os candidatos para o Senado. Lasier Martins (PDT) lidera com 30%, seguido por Olívio Dutra (PT) com 27%, Beto Albuquerque (PSB) com 10%, Simone Leite (PP) com 4% e Júlio Flores (PSTU) e Ciro Machado (PMN) com 2% cada. Rubens Goldenberg (PRP) não pontuou.