Tarso: saída do governo será definida em fevereiro O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse nesta tarde sua saída do governo federal para organizar a campanha ao governo do Estado do Rio Grande do Sul será definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em conjunto com ele (Genro), provavelmente na primeira quinzena de fevereiro. Ele admitiu, porém, que atenderá ao presidente se este pedir que fique até março.