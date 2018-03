Tarso recebe abaixo-assinado a favor do refúgio a Battisti O ministro da Justiça, Tarso Genro, recebeu nesta terça-feira, 27, um abaixoassinado com nomes que apoiam a concessão de refugiado político ao ex-ativista de extrema-esquerda italiano Cesare Battisti. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também receberam o documento. Battisti, ex-militante da organização Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), foi condenado à prisão perpétua na Itália por quatro homicídios cometidos na década de 70. Ele foi detido no Rio de Janeiro em março de 2007. Veja a lista dos nomes que assinaram o documento: Giuseppe Cocco - Professor, UFRJ Eduardo Viveiros de Castro - Professor UFRJ Augusto Boal - Diretor artístico do Centro do Teatro do Oprimido Oscar Niemeyer - Arquiteto Emir Sader - Professor, UERJ Marcelo Cerqueira - Advogado Leandro Konder - Filósofo Paulo Saboia - Advogado Renato Guimarães - Editor Nilo Batista - Professor, UFRJ Emerson Elias Merhy - Médico sanitarista, prof. aposentado da Unicamp Peter Pal Pelbart - Professor, PUC-SP Paulo Henrique de Almeida - Professor, UFBa Daniel Aarão Reis - Professor, UFF Antonio Lancetti - Psicanalista Arnaldo Carrilho - Embaixador e homem de cinema Pablo Gentili - Professor, UERJ Grupo Tortura Nunca Mais/Rio de Janeiro 1) Adair Gonçalves Reis - Comerciante 2) Adalton Marques - Mestrando em Antropologia (USP) 3) Adauto Melo - Grupo Beatrice 4) Adriana Tanese Nogueira - Psicoterapeuta e escritora 5) Adriano Copetti - Juiz Federal 6) Affonso Henriques G. Corrêa - Economista 7) Afonso Celso Lana Leite - Artista plástico, professor da Universidade Federal de Uberlândia 8) Ailton Benedito de Sousa - Escritor, do Conselho editorial de Comunicação&política 9) Alberto Schprejer - Editor 10) Alberto Tornaghi - Professor, Rio de Janeiro 11) Alessandra Giovanella - Artista Visual e educadora 12) Alexander José de Freitas - Metalúrgico Aposentado e estudante de Letras 13) Alexandre Cesar Lima Diniz - Advogado 14) Alexandre Lambert - Cenógrafo 15) Alexandre Luís Cesar - Deputado Estadual PT/MT 16) Alexandre Mendes - Defensor Público 17) Alexandre Nascimento - Pré-Vestibular para Negros e Carentes 18) Alfredo Luiz Bonardo - Advogado 19) Alfredo Moles - Médico 20) Alice Copetti Dalmaso - Bióloga 21) Alipio Freire - Jornalista e escritor 22) Aluízio Palmar - Jornalista e escritor 23) Alvaro Marinho - Jornalista/Professor 24) Alyda Sauer - Tradutora 25) Amaury Pinto de Castro Monteiro Jr. - Analista de Sistemas 26) Amyra El Khalili - Professora, Economista 27) Ana Amélia Gomyde - Pianista, Fames-Es 28) Ana de Hollanda - Cantora e compositora 29) Ana Lucia Mota - Geógrafa 30) Ana Lúcia-Miro - Empresária 31) Ana Maria Muller - Advogada 32) Ana Toscano - Bióloga 33) Anamaria Damazio Candal Fonseca - Instrumentadora cirúrgica 34) André Barros - Advogado 35) André Martins - Professor UFRJ 36) Andréa do Rocio Caldas - Professora UFPR 37) Angela Almeida - Historiadora, OVP-SP 38) Angela Caniato 39) Angela Cristina Paulo do Espírito Santo - Pedagoga/ Administradora Hospitalar 40) Angela Maria Corrêa Tristão - Bióloga 41) Angela Maria Mees - Empresária 42) Ângelo Ricardo de Souza - Professor UFPR 43) Annick Donniou - Professora 44) Antenor Gomes de Lima - PT, Guarapuava 45) Antenor Lago Costa - Artista Plástico / arte-educador 46) Antônio Carlos da Cunha (Antônio Cunha) - Dramaturgo e diretor de teatro 47) Antonio de Medeiros - Jornalista 48) Antonio Lancetti - Psicanalista 49) Antonio Leopoldo Tristão - Engenheiro 50) Archimedes Guimarães de Castro - Médico 51) Ariele Angélica Caldeira Correia - Estudante 52) Arnaldo Carrilho - Embaixador e homem de cinema 53) Arthur Goncalves Filho - Industriário aposentado e tradutor 54) Artur Bruno - Professor e deputado estadual PT 55) Ary Sergio Braga Olinisky - Engenheiro Eletrônico SEDIS/UFRN 56) Aton Fon Filho - Advogado 57) Augusto Boal - Diretor artístico Centro do Teatro do Oprimido 58) Augusto Coronel Cruz 59) Augustus Cezar Servulo - Psicólogo e torcedor do Flamengo 60) Auriluz Pires 61) Babe Lavenère Machado de Menezes Bastos - Técnica em publicidade legal/EBC 62) Bárbara Ferreira Arena - Editora, São Paulo 63) Bárbara Szaniecki - Designer 64) Beatriz Antoun - Médica 65) Beatriz do Valle Bargieri - Arquiteta e advogada 66) Ben Berardi - 67) Benedito Prezia - Antropólogo e professor 68) Benildes Rodrigues - Geógrafa/Jornalista 69) Bernardo Furrer - Médico, RN 70) Bernardo Karam - Professor UFRJ 71) Beth Formaggini - Documentarista 72) Beth Müller - Psicanalista 73) Bruno Cava - Engenheiro Aeronáutico 74) Bruno Marcus R. P. Santos - Eng. Químico 75) Caia Fittipaldi - Tradutora 76) Caio Márcio Silveira - Sociólogo, Rio de Janeiro 77) Caio Martins Bugiato - Mestrando Unicamp 78) Camilo Toscano - Jornalista 79) Carlos A de Moura - Matemático, RJ 80) Carlos Antonio Alecrim 81) Carlos Antonio Coutrim Caridade - Analista de Sistemas/Psicólogo 82) Carlos Augusto Amaral Hoffmann - Engenheiro 83) Carlos Augusto Peixoto Junior - Psicanalista e Professor da PUC-Rio 84) Carlos Boeira - Consultor 85) Carlos Palombini - Professor universitário (UFMG), pesquisador do CNPq 86) Carlos Russo Junior - Dentista 87) Cássio Henrique Côrtes Baldi - Comerciante 88) Castor Filho - Engenheiro e fotógrafo 89) Caulos - Desenhista de humor, pintor 90) Ceci Juruá - Economista e pesquisadora LPP/UERJ 91) Celeste Marcondes 92) Celso Eduardo Dornelles Fialho - Coordenador da Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria, ASSUFSM 93) Celso Lungaretti - Jornalista e escritor 94) Celso Ribeiro de Almeida - Químico - Unicamp 95) César Augusto Teles 96) Cesar Cavalcanti - Cineasta 97) Cezar Wagner - Professor universitário - UFC 98) Charles Augusto de Oliveira - Funcionário público, ator e marceneiro 99) Christina Iuppen - Professora 100) Cid barbosa Lima Junior - Engenheiro 101) Cid Nelson Hastenreiter - Médico 102) Cinda Gonda - Professora de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da UFRJ 103) Ciro Gomes de Freitas - Funconário Público da Educação de Mato Grosso 104) Claudiana Nogueira de Alencar - Professora da UECE 105) Claudio Antonio Di Mauro - Professor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia 106) Cláudio Batalha - Professor Unicamp 107) Claudionor dos Anjos Pereira - Comerciante 108) Clenice Oliveira de Araujo - Psicóloga 109) Cleriston Petry - Passo Fundo, RS 110) Cleusa Pavan - Psicanalista 111) Clóvis Caribé Menezes - Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana/UEFS, Bahia 112) Corinta Geraldi - Profa. Aposentada, FE/UNICAMP 113) Criméia Alice Schmidt de Almeida - Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos 114) Dalton Antonio Fernandes 115) Damian Kraus - Psicanalista, tradutor 116) Damian Kraus - Psicanalista/tradutor 117) Daniel Aarão Reis - Professor UFF 118) Daniel Dutra Trindade - Psicólogo, mestrando em psicologia social 119) Danielle Corrêa Tristão - Publicitária 120) Danilo Iurczac Viana - Autônomo 121) Débora Bertussi - Enfermeira, Prof. UFPB 122) Deborah Machado - Pres. PcdoB Erechim/RS 123) Delson Plácido - Jornalista, Grupo Tortura Nunca Mais/SP - 124) Diego Silva - Músico 125) Diorge Alceno Konrad - professor do Departamento de História da UFSM. 126) Dirlene Marques - Economista, professora universitária 127) Diter Rodrigues dos Santos - Engenheiro de Telecomunicações 128) Diva Barreto Gomyde - Psicóloga 129) Douglas Wagner Franco - Professor IQSC-USP 130) Dulce Maia de Souza 131) Edmilson Costa - Professor universitário 132) Edson Barrus - Artista multimídia 133) Eduardo Viveiros de Castro - Professor UFRJ 134) Eisenhower de Alcântara - Aposentado/professor da rede estadual de ensino do ESPaulo 135) Eleonora Menicucci - ProfessoraTitular Unifesp 136) Eliane de Fátima Bueno - PT, Guarapuava 137) Elias Francisco Barguil - Biólogo 138) Eliete Ferrer - Professora, membro do Grupo Tortura Nunca mais/RJ 139) Eliezer Gomes - ComerciÁrio e Historiador, João Pessoa-Pb 140) Elisa Pimentel - Professora 141) Elizabeth Araújo Lima - Professora da USP 142) Elizabeth Medeiros Pacheco - Psicóloga Clínica 143) Eloisa Elena Abreu - Aposentada 144) Emerson Elias Merhy - Médico sanitarista, prof. aposentado da Unicamp 145) Emir Sader - Professor UERJ, Laboratório de Políticas Públicas e Secretário Executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (Clacso) 146) Enrique Ortega - Professor, Unicamp 147) Enzo Luis Nico Júnior - Geólogo, DNPM SP 148) Enzo Luis Nico Júnior - Geólogo/DNPM SP 149) Ernesto Erivelton Rodrigues - Consultor em Educação/Pedagogo/Especialista em Educação Ambiental 150) Érton Birk Teixeira - Economista/Bancário 151) Esequiel Laco Gonçalves - Professor e Psicólogo, Campinas 152) Ester Duarte Gonçalves - Advogada, Campinas 153) Euler Viana Corrêa Tristão - Engenheiro - MG 154) Eunice Aguiar - Jornalista 155) Fábio Lobianco - Assessor jurídico - Instituto Cidade 156) Fabio Malini - Professor/UFES 157) Fábio Nunes dos Santos - Técnico Social/Ativista Social/Produtor Rural 158) Fabricio Noronha - do coletivo Sol na Garganta do Futuro, Vitória-ES 159) Fatima Lacerda - Jornalista 160) Fátima Mello, coordenadora da FASE - Solidariedade e Educação 161) Fátima Mustafa - Professora 162) Felipe Cavalcanti - Médico 163) Felipe Copetti 164) Felipe Lindoso - Editor 165) Felipe Soares de Oliveia Pereira - Nutricionista 166) Félix José Ximenes Ávila - Anistiado Político (Banco do Nordeste) Fortaleza/CE 167) Fernanda Maria Tardin Waichert Pinheiro 168) Fernando Claro Dias - Advogado 169) Fernando Magno - Funcionário público estadual (Vitória-ES) 170) Fernando Muro Martinez - Historiador/Bancário 171) Francisco Alano - Presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio no Estado de Santa Catarina 172) Francisco C. Lima Filho - Economista 173) Francisco de Assis Costa Aderaldo - Advogado 174) Francisco Soriano de Souza Nunes - Economista e diretor titular do Sindipetro-RJ 175) Francisco Weyl - Poeta e realizador de cinema 176) Gabriel Santos de Araújo - Professor de literatura 177) Geo Britto - Centro do Teatro do Oprimido (CTO) 178) Geraldo Cavalcanti - Roteirista 179) Geraldo Silva - Advogado 180) Gerardo Silva - Pesquisador UFRJ 181) Gerivaldo Alves Neiva - Juiz de Direito/Conceição do Coité - Ba. 182) Gil Soul - Cantor e compositor 183) Gilberto de Azevedo - 184) Gilberto de Azevedo - 185) Gilberto Maringoni - Jornalista e historiador/IPEA 186) Gilberto Telmo Sidney Marques - Professor universitário 187) Gilles de Staal - Pintor, jornalista e escritor, Paris/São Paulo 188) Gilson Caroni Filho - Professor-Facha 189) Gilson Sampaio - brasileiro 190) Giovanni Rodrigues - Professor/UERN 191) Gisela Camara - Documentarista 192) Giselle Corrêa Nienkötter - Curitiba-PR 193) Giuseppe Cocco - Professor UFRJ 194) Gláucia Matos Adeniké - Pedagoga Feminista, Educadora Popular - Fala Preta! Organização de Mulheres Negras 195) Glaucia Vieira Ramos Konrad - Professora do Departamento de História da UFSM. 196) Gloria Seddon - Psicanalista e artista visual 197) Gonzaga Lopes - Professor e escritor 198) Graça Medeiros - Escritora, São Paulo, SP 199) Grupo Tortura Nunca Mais/RJ 200) Guilem Rodrigues da Silva - Poeta e juiz de segunda instância 201) Heládio José de Campos Leme - Professor 202) Helder Barbosa - Economista, Salvador, Ba. 203) Helena Vieira - Bailarina 204) Helerina Aparecida Novo - Professora UFES 205) Helio de Mattos Alves - Professor da UFRJ 206) Helio Gusmão Filho - Historiador/UESB/Vitoria da Conquista-Bahia 207) Heloisa Fernandes - Escola Florestan Fernandes do MST - Professora USP 208) Henrique Antoun - Professor UFRJ 209) Heres Emerich Pires - Bibliotecário 210) Iberê Cavalcanti - Cineasta 211) Idalvo Toscano - Funcionário Público 212) Igor Napoleão - Advogado, Engenheiro, Cidadão 213) Inêz OLudé - Artista plástica 214) Irineu José Dalmaso - Professor estadual, RS 215) Isabel de Fatima Ferreira Gomes - Advogada 216) Isanete Soares de Oliveira - 217) Isanete Soares de Oliveira - Farmacêutica e bioquímica 218) Isis Proença - Funcionária Pública 219) Ismar C. de Souza 220) Israel Raimundo dos Santos - AGPP 221) Ivan Monte Claudino Júnior - Advogado 222) Ivan Proença - Professor 223) Ivana Bentes - Professora UFRJ 224) Izabel Cristina da Cruz - Professora, RJ 225) Izabel de Fátima Mangia Borges - Psicanalista 226) Jacinta de Fátima Senna da Silva - Trabalhadora Pública 227) Janete Moro - Pesquisadora 228) Jeanne Gomes de Brito - Historiadora 229) Jefferson O. Goulart - Professor Unesp 230) Jeruza Souza - Jornalista 231) Jesus Carlos - Repórter fotográfico 232) Jesus Chediak - Teatrólogo e jornalista 233) Jô Gondar - Psicanalista, professora da UNIRIO 234) João Carlos Bezerra de Melo - Economista, consultor 235) João Fontenele Araújo 236) João Geraldo Lopes Gonçalves (Janjão) - Escritor 237) João Hélder Dantas Cavalcanti - Advogado/RN 238) João Raimundo M. de Souza (Kiko) - Coordenador Sindicato Trab. da Unicamp, STU 239) João Ramos Costa Andrade - Professor da UERJ 240) João Ronaldo Mac-Cormick da Costa - Servidor Público Federal 241) João Sérgio da Silva Costa - Técnico em informática e universitário 242) John Fontenele Araujo - Professor, Laboratório de Cronobiologia, Departamento de Fisiologia, CB-UFRN 243) Joice Passos do Santos 244) Jonathan Constantino - Biólogo e professor 245) Jonei Reis - Engenheiro Civil 246) Jorge A. Bittar - Arquiteto 247) Jorge Eduardo Nascimento - Cidadão 248) Jorge Gomes de Souza Chaloub - Mestrando PUC-RIO. 249) Jorge Luiz Pereira dos Santos - Bacharel em Direito 250) José Ademir Sales de Lima - Professor Titular, Departamento de Astronomia (IAG-USP) 251) José Alves da Silva - Ex presidente do SEEB DF 252) José Antonio Gonçalves - Eng. Geólogo 253) José Augusto da Silva - Diretor do Instituto Cidade 254) José Caldas da Costa - Jornalista, escritor, licenciado em Geografia 255) José Carlos dos Santos - Petroleiro 256) José L. R. Cardoso - 257) José Lima - dirigente CUT-RJ 258) José Ronaldo Pereira da Silva - Professor 259) José Varella Pereira - Ensaísta (História / Amazônia) 260) Juarez Armando Brito de Vasconcellos - Publicitário - RJ 261) Juliana Copetti Hickmann 262) Júlio Américo Pinto Neto - Jornalista e militante em direitos humanos 263) Júlio César de Oliveira Valentim - Jornalista 264) Julio César Portela Lima - Engenheiro - (CREA-CE 4716) 265) Júlio César Senra Barros - Democrata 266) Julio Cesar Senra Barros - Democrata e Interlocutor Social 267) Júlio Neves de Carvalho - Pedagogo/Empresário 268) Jurema Elismar de Araujo - Professora 269) Jussara Ribeiro de Oliveira, advogada do RJ e membro do Forum de 270) Karla Sant'Anna de Moura Coutinho - Administradora e Tradutora 271) Laerte Braga - Jornalista 272) Laizio Rodrigues de Oliveira - Livre Pensador 273) Laurindo Elias Pedrosa - Professor, CaC/UFG 274) Laurita Salles - Artista plástica 275) Leandro Konder - 276) Leonardo da Rocha Botega - Professor de história da rede estadual do RS. 277) Leonardo Palma 278) Leonardo Retamoso Palma - Rede Universidade Nômade 279) Leonor Nunes Erberich - Professora de inglês 280) Leonora Corsini - Pesquisadora UFRJ 281) Leopoldo Paulino Diretor do Fórum dos Ex-presos Políticos de SP 282) Lérida Povoleri - Professora do ensino superior 283) Lídia Amaral de Brito - Socióloga 284) Lincoln Secco - Professor USP 285) Liszt Vieira - Advogado 286) Lúcia Copetti Dalmaso - Rede Universidade Nômade, Advogada 287) Lúcia Fernandes Lobato - Professora UFBa 288) Lucia Gomes - Artista Plástica 289) Luciana Salazar Salgado - Linguista 290) Luciana Vanzan - Psicóloga 291) Luciane Chiapinotto - Psicóloga 292) Luis Sergio Martins Pinto - Professor 293) Luiz Alves de Oliveira Filho - Mestrando em Ciência Política UTL-Portugal) 294) Luiz Antonio Barbosa - Servidor Público Federal - RR 295) Luiz Benedicto Lacerda Orlandi - Professor 296) Luiz Camillo Osorio - Professor PUC-Rio 297) Luiz Carlos de Sousa Santos - Economista 298) Luiz Carlos Maranhão - Jornalista 299) Luiz Carlos Ramos Cruz - Engenheiro 300) Luiz Claudio Cunha Souza - Contador 301) Luiz Felipe Rocha da Palma - Publicitário e divulgador científico Universidade Federal do Espirito Santo 302) Luiz Gozanga (Gegê) - Central de Movimentos Populares do Brasil 303) Luiz Monteiro Teixeira - Sociólogo, Oficina da Práxis 304) Luiz Vicente Vieira Filho - Jornalista 305) Lutz Franthesco da Silva Rocha - Estudante de Psicologia e Artista 306) Luziano Pereira Mendes de Lima - Professor/Uneal 307) Magali Godoi - 308) Manfredo Caldas - Documentarista 309) Marcelo Cerqueira - Advogado 310) Marcelo de Santa Cruz Oliveira - Advogado e militante dos direitos humanos 311) Marcelo Gonçalves Mora - Professor de Educação Física 312) Márcia Arán - Psicanalista, Professora da UERJ 313) Marcia Irulegui Gomes - Fisioterapeuta 314) Marcilio Teixeira de Mello - 315) Márcio José de Souza Aguiar - Advogado 316) Marco Antonio Santos - Psicólogo, Jundiaí, SP 317) Marcos Arruda - Economista e educador do PACS, Rio de Janeiro 318) Marcos Pinto Basto - 319) Marcos Simões - Policial militar paulista 320) Marcos Vinícius da Silva Neves - Estudante de Artes Plásticas, UFBA 321) Margot Queiroz - Socióloga, DF 322) Maria de Nazare Gonçalves de Oliveira - Produtora cultural 323) Maria Aline de Sá Ferreira Gomes 324) Maria Amélia de Almeida Teles 325) Maria Aparecida Baccega - Professora ECA-USP 326) Maria Carmen Antunes da Costa - Pedagoga Recife/PE 327) Maria Carolina Gomes Barbalho - Estudante de psicologia 328) Maria Carolina Marcello - Estudante de Jornalismo 329) Maria Cláudia Badan Ribeiro - Doutoranda em História Social e membro do LEI (Laboratório de Estudos sobre Intolerância-USP) 330) Maria das Dores Nascimento - Advogada OAB/SP 331) Maria de Fátima Magalhães de Lima - Diretora de Escola Pública Municipal do RJ 332) Maria do Carmo Barreto de Sá (Micau Barreto) - Téc. Ass. Edc. da Universidade Federal da Bahia 333) Maria do Livramento Pereira - Servidora aposentada 334) Maria Esmeralda da Cruz Forte - Artista-atriz 335) Maria Inês Nobre Ota - Professora 336) Maria José Silveira - Escritora 337) Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke - Prof. Aposentada USP, Pesquisadora do Center of Latin American Studies, Cambridge 338) Maria Luiza de Lavenère - Arquiteta. Brasília/DF 339) Maria Regina Maciel - Psicanalista e professora Adjunta da UERJ 340) Maria Rita Py Dutra - Professora, escritora e Coordenadora do Núcleo de Educação do Museu Treze de Maio, Santa Maria-RS 341) Maria Soares de Camargo - Professora PUC-Campinas 342) Maria de Nazare Gonçalves de Oliveira - Produtora cultural 343) Mariangela Nascimento - Universidade Federal da Bahia - Instituto Cidade 344) Marilda Teles Maracci - Geógrafa, UNESP/UFF/UFES. 345) Marilia Felipe - Grupo Tortura Nunca Mais/RJ 346) Marilia Guimarães - Empresária/ Rio de Janeiro, Presidente do Comitê em Defesa da Humanidade 347) Marilourdes Fortuna - Assistente Social e Professora de Filosofia 348) Marina Bueno - Assistente social/Mestranda UFRJ 349) Mário Augusto Jakobskind - Rio de janeiro - Jornalista 350) Mário Vieira da Silva - Cineasta 351) Marisa Greeb - Sociodramatista 352) Marise da Silveira - Professora 353) Marisol Martins - 354) Maristela da Fontoura Machado - Advogada 355) Marluce A. Souza e Silva - Professora UFMT, assistente social e advogada 356) Marly Vianna - Professora UFSCar 357) Martinho Leal Campos - Economista e artista plástico 358) Mateus de Quadros - Consultor Legislativo da Câmara de Vereadores de Joinville/SC 359) Maurice Politi - Administrador 360) Mauricio Siqueira - Sociólogo, Fundação Casa de Rui Barbosa 361) Mauricio Sulinsk - 362) Mauro Luis Iasi - Professor de Ciência Política e Teoria do Estado da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 363) Maysa Pinto Machado - Socióloga 364) Melão Monteiro - Metalúrgico do ABC/SP - PSOL-SBCampo. 365) Michel Sadalla Filho - Professor Unicamp 366) Mirna Fernandes - Editora e escritora 367) Mitsue Morisawa - Editora 368) Monica Alkmim - Pedagoga e coordenadora de ONG 369) Monica Horta - Jornalista e astróloga 370) Neiri Alves Feldman - 371) Nélie Sá Pereira - GTNM/RJ 372) Nelma Gusmão de Oliveira - Doutaranda IPPUR/UFRJ 373) Nelson Brum Motta - Economista 374) Nelson Luis Borges de Barros - Engº Agrônomo 375) Nelson Martinez - Operário aposentado 376) Nelson Riedel - Psicanalista 377) Nélson Serathiniuk - Sociólogo 378) Nestor Cozetti - Jornalista, professor 379) Newton Velôso Pimentel - Engenheiro agrônomo 380) Newton Virando Basile - 381) Nilo Sergio Gomes - Jornalista, pesquisador e doutorando na ECO-UFRJ 382) Nilton do Nascimento - Diretor Regional da ECT/MT 383) Odila Fonseca - Diretora da "OLHO DA RUA" produções artísticas 384) Olivier Marc Borius - Coordenador ONG 385) Oscar Niemayer - Arquiteto 386) Pablo Branco de Moura - Professor 387) Pablo Gentili - Professor UERJ e Clacso 388) Patrick Pessoa - Professor 389) Paula Chieffi - Psicóloga 390) Paulo Alberto dos Santos Vieira - NEGRA/UNEMAT - Professor 391) Paulo Cesar Azevedo Ribeiro - Professor e servidor público 392) Paulo Henrique Bueno - PT, Guarapuava 393) Paulo Henrique de Almeida - Professora UFBa 394) Paulo Herdy Filho - Servidor público/UFF 395) Paulo M.Ferreira Araújo - Professor Unicamp 396) Paulo Pontes da Silva - Professor da Universidade do Estado da Bahia 397) Paulo Roberto Beskow - Professor UFSCar 398) Pedro Albuquerque - Advogado e sociólogo 399) Pedro Amaral - Editor, revista Comunicação&política 400) Pedro Ayres - Jornalista aposentado 401) Pedro Barbosa - 402) Pedro Castilho - Engenheiro 403) Pedro Copetti Dalmaso - Médico 404) Pedro Mezgravis - Jornalista 405) Penha Pena - Arquiteta e urbanista 406) Pepe Bertarelli - Arquiteto 407) Peter Pal Pelbart - Professor PUC-SP 408) Prudencia Paiva - Esteticista 409) Rachel Moreno - Psicóloga e pesquisadora 410) Rafael Domingues Adaime - Psicólogo 411) Raquel P. Teixeira Lima - Psicóloga sanitarista, Política Nacional de Humanização, MS 412) Raul Longo - Jornalista 413) Raul Vinhas Ribeiro - Professor Unicamp 414) Regina de Toledo Sader - Professora aposentada USP 415) Renato Simões - Secretário Nacional Movimentos Populares do PT 416) Ricardo Basbaum - Artista, professor da UERJ 417) Ricardo Campo - Unesp 418) Ricardo Cavalcanti-Schiel - Antropólogo 419) Ricardo Pimenta - Administrador de empresas e professor da FGV-RJ 420) Ricardo Rezende Figueira - Padre e professor da UFRJ 421) Rita Claudia Aguiar Barbosa - 422) Roberto Amaral - Escritor, ex-Ministro da Ciência e Tecnologia 423) Roberto Duarte Santana Nascimento - Estudante (doutorando em Filosofia/Unicamp) 424) Roberto Ponciano Gomes de Souza Júnior - Advogado 425) Rodrigo Guéron - Professor UERJ 426) Rodrigo Nunes - Goldsmiths College, University of London e revista Turbulence. 427) Rogerio Cavalcanti - Artista plástico, diretor de arte 428) Romildo Maranhão do Valle - Engenheiro, DNPM-MME/RJ 429) Ronaldo Barroso - Repórter Fotográfico 430) Ronaldo Lima Lins - Diretor da Faculdade de Letras da UFRJ 431) Ronaldo Volmer Frechiani - Arquiteto 432) Rosaldo Bezerra Peixoto - Professor 433) Rosalina Fernandes - Psicóloga 434) Rosalvo Maciel - Médico 435) Rose Maria Zaionz da Rocha - Pedagoga 436) Rose Meri Trojan - 437) Rose Nogueira - Jornalista e militante dos Direitos Humanos 438) Roseli Franco de Godoy Carvalho - Bancária aposentada 439) Rozangela Souza Oliveira da Silva - 440) Ruberval Ferreira - Prof. da Universidade Estadual do Ceará 441) Rui Martins - Jornalista e escritor 442) Rui Mesquita - Sociólogo 443) Ruth Maria Scaff - Professora UnB 444) Ruth Vieira - Brasília, DF 445) Salvador Schavelzon - Antropólogo 446) Sandra Cristina G. Benedetti - Presidente da ObeeC 447) Sara Vitelloni Tibola - Arquiteta e urbanista 448) Sebastião de Oliveira - 449) Sérgio Nazar David - Escritor e Professor Universitário /RJ 450) Silnei S. Soares - Professor 451) Silvana Copetti Dalmaso - Jornalista 452) Silvana Della Torre - Pedagoga 453) Silvia Ulpiano - Psicóloga 454) Silvio R. M. Machado - Pedagogo 455) Simone Sobral Sampaio - Professora UFSC 456) Simoni Vilant de Biasi - 457) Solange Bastos - Jornalista e escritora 458) Sonia Andrade - Artista plástica, RJ 459) Sonia Montenegro - Analista de Sistemas 460) Sueli Coe Vieira - Médica 461) Susana Castro - Professora UFRJ 462) Suzana Keniger Lisbôa - Comissão de familiares de mortos e desaparecidos políticos 463) Sylvio Renan Ulyssea de Medeiros - Economista 464) Talita Tibola - Psicóloga, mestranda em educação 465) Tamie Hammermeister Nezu - 466) Tania Kolker - Equipe clínica do Grupo Tortura Nunca Mais/RJ 467) Tânia Maia Barcelos - UFG/Campus Catalão 468) Tânia Marins - Grupo Tortura Nunca Mais 469) Tatiana Roque - Professora UFRJ 470) Telma Lage - Advogada, professora 471) Telma Lilia Mariasch - UFRJ 472) Tereza Briggs-Novaes - 473) Tereza Maria Copetti Dalmaso - Professora estadual, RS 474) Thiago Amaral - 475) Urariano Mota - Escritor e jornalista 476) Valdi Ferreira - Advogado 477) Valeria Reis Siqueira - Servidora Pública, UFRJ 478) Valéria Wilke - Professora do Dep. de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/UNIRIO 479) Valmir Santos de Araújo - Engenheiro Sanitarista 480) Valmir Silvério - 481) Valquiria de Lima Rodrigues - Estudante de Jornalismo 482) Vander Antônio Costa - Servidor público 483) Vanessa Francescato - Funcionária pública, RS 484) Vanessa Ramos - Turismóloga, militante da Educafro 485) Venusto Casto Francisco López - Tradutor 486) Vera de Sá Braz - Esteticista, professora curso Técnico de Estética 487) Vera Lúcia Nunes - Professora 488) Vera Vital Brasil - Equipe clínica, Tortura Nunca Mais/RJ e Fórum de Reparação e Memória do RJ 489) Veronica Damasceno - 490) Vicente Alessi Filho - Jornalista 491) Victor Leonardo de Araujo - Professor da UFF 492) Vitor Biasoli - Professor do Departamento de História da UFSM 493) Vitor Sarno - Economista e Analista Ambiental, IBAMA 494) Vladimir Lacerda Santafé - Professor de Filosofia e Cineasta 495) Wagner Aloísio de Lima Resende - Servidor público 496) Wakina M. Britto Lima - Pedagoga 497) Walkyria Mortati de Britto Lima - Pegagoga 498) Wallace Hermann Jr. - Radialista e Educador 499) William Pereira - Farmacêutico 500) Wilma Antunes Maciel - São Paulo/SP 501) Wilma Ary - Jornalista e escritora 502) Zacarias Marinho - Professor 503) Zelia Villar - Psicanalista e artista plástica 504) ZenaIde Machado de Oliveira - Cientista Social 505) Zoroastro Sant'Anna - Assessor-Chefe da Direção Geral, TV BRASIL