Tarso reage com desconforto sobre apoio de Lula em 2010

Adversário da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, na competição interna de candidatos do PT à sucessão presidencial, o ministro da Justiça, Tarso Genro, reagiu nesta quinta-feira, 13, com desconforto às declarações de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à mãe do PAC. "Sempre que achei que o presidente tinha dito algo arriscado, eu estava errado e ele estava certo", declarou, ao ser abordado sobre o assunto, após abrir seminário sobre Cooperação Jurídica Internacional, em Brasília. Em entrevista a jornais italianos, Lula disse ter em mente o nome de Dilma como candidata do PT para sucedê-lo. Preterido pelo Planalto, Tarso ficou enfraquecido no governo e sua pasta passou a constar do mapa de negociações de uma provável reforma ministerial. De acordo com assessores de Tarso, o "ataque especulativo" tem três origens: o PMDB, que saiu fortalecido das eleições municipais, a grupos financeiros, como o do banqueiro Daniel Dantas, contrariados com a ação da Polícia Federal e a corporações incomodadas com o Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci), que estaria revolucionando velhas práticas policiais no País. Na entrevista, Tarso também criticou a iniciativa em discussão no Congresso, destinada a abrir uma janela na decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de modo a permitir o troca-troca partidário. "Não minha opinião, a pessoa pode ter o direito de trocar de partido apenas por motivo ideológico, não para proveito pessoal, como negociar mandato e aderir ao governo no momento que lhe seja conveniente", criticou. "Se ocorrer (a troca de partido), que seja porque a pessoa diverge do partido e não se sente mais adequado programaticamente dentro dele", enfatizou.