Tarso põe PF à disposição do TSE para ajudar em eleição do Rio

Após reunião de aproximadamente uma hora na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro da Justiça, Tarso Genro, reafirmou nesta terça-feira, 19, a intenção do governo federal em colaborar com o reforço da segurança pública no estado durante o pleito. Ele se reuniu com o presidente da Corte, ministro Carlos Ayres. Após o encontro, nenhum dos dois fez o anúncio oficial sobre o envio de tropas federais para garantir a segurança nas eleições municipais no Rio de Janeiro. Ao deixar o tribunal, Tarso disse ter colocado o contingente da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) à disposição para participar de um trabalho de coalizão com as Forças Armadas, no Rio de Janeiro. "Não cabe a mim fazer juízo sobre uma decisão soberana do tribunal, mas colocamos à disposição a PF e a PRF para exercer função supletiva a esse trabalho de segurança", disse Tarso. "A questão de prazo e de conveniência não nos afeta neste momento." O ministro lembrou que uma equipe da PF já efetua trabalhos de inteligência em auxílio as forças de segurança do Rio de Janeiro para o combate às milícias e traficantes que dominam comunidades. O presidente do TSE preferiu não falar com os jornalistas. A assessoria de imprensa do tribunal informou que Britto aguarda até o fim desta semana o envio pelo Tribunal Regional Eleitora do Rio de Janeiro de um mapeamento dos locais em que há maior necessidade de atuação das forças de segurança federais.