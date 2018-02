Tarso leva reforma política ao Congresso na próxima semana

O ministro da Justiça, Tarso Genro, vai apresentar aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), e do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), na próxima semana os anteprojetos de reforma política. O ministro deu a informação nesta quinta-feira, 21, durante entrevista ao programa Notícias da Manhã, da Rádio Nacional. "Queremos encaminhar a reforma política não como um ato constitutivo e imediato de uma transformação do sistema político e eleitoral. Queremos iniciar um processo imediatamente e para isso vamos fazer a construção de maioria e de minoria, de acordo com o tema", afirmou o ministro. Tarso disse ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já aprovou a proposta de reforma, que foi elaborada por técnicos do Ministério da Justiça em conjunto com técnicos da Secretária Relações Institucionais da Presidência da República.