Tarso instala conselho de consulta e assessoramento O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), instalou hoje o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), no mesmo modelo daquele que ele mesmo coordenou no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O órgão de consulta e assessoramento do governador tem 90 representantes de diversos segmentos sociais.