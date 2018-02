Tarso: há rumos para encontrar corpos de guerrilheiros

Para representantes de entidades de direitos humanos, a abertura do arquivo do major Curió força o governo a identificar os restos de corpos retirados em 1996 e 2001 de cemitérios na região de Xambioá, onde ocorreu a Guerrilha do Araguaia (1972-1975). Dez restos de corpos esperam por identificação nos armários do Ministério da Justiça. Desde o fim do governo militar (1964-85), a falta de arquivos e de informações oficiais são apontados pelos governos como obstáculos à busca dos corpos dos guerrilheiros e da revelação do que realmente ocorreu durante a repressão à guerrilha.

O secretário especial dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, afirmou que a entrevista de Curió deve ser aproveitada para que se corrija o rumo da expedição comandada pelo Ministério da Defesa na busca pelos corpos. Vannuchi quer que o ministro da Defesa, Nelson Jobim, aceite a participação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, de representantes de familiares e do Ministério Público (MP) na expedição do Exército em busca dos corpos. Vannuchi afirmou que pedirá amanhã a intervenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse sentido.

O ministro Nelson Jobim, que estava em viagem à Europa, comentou a reportagem do Estado. "Toda colaboração com elementos para ajudar na elucidação dos fatos é extraordinária. Nós apoiamos e estimulamos divulgações como essa", afirmou. Documentos do arquivo de Curió contrariam versão militar de que os 67 mortos, dos 256 participantes da guerrilha, estavam de armas na mão quando morreram. De acordo com o arquivo de Curió, 41 foram executados depois que estavam presos e não ofereciam risco às tropas.