Tarso Genro se encontrará com presidente do Uruguai O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), embarcou na tarde de hoje para uma visita de três dias ao Uruguai com a missão de negociar um "projeto conjunto de desenvolvimento econômico", segundo informações da assessoria de imprensa. Para amanhã, Genro tem agendado um encontro com o presidente uruguaio José Mujica Cordano.