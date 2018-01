Tarso Genro rebate acusações de Romeu Tuma Jr O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), contestou as afirmações do ex-secretário nacional da Justiça, Romeu Tuma Jr, de que, como ministro da Justiça, entre 2007 e 2010, não teria mandado apurar denúncia de existência de uma conta no exterior que serviria de "lavanderia do mensalão".