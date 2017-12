Tarso Genro quer reorganizar Gabinete de Segurança Em seu primeiro ato como Ministro da Justiça, Tarso Genro afirmou, no final da tarde deste sábado, em Porto Alegre, que vai reorganizar o Gabinete Nacional de Segurança Pública, atualmente desativado: "Vamos ter uma ação conjunta com os estados que certamente vai beneficiar a todos os cidadãos". Recebido pelo Secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, Ênio Bacci, em um hotel no centro da capital gaúcha, Genro, ao lado do Secretário Nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa disse, também, que é possível educar os apenados do sistema prisional brasileiro: "Muitos técnicos e especialistas já trabalham sobre isso.E acho que isso é perfeitamente possível, e há exemplos positivos dessa política de integração de segurança com as políticas sociais. Desde as mais rudimentares, como fechar os bares em determinada hora em certas regiões, até as crianças na pré-adolescência serem integradas em programas sociais e educacionais do governo municipal". Tarso Genro garantiu, também, que a União vai tentar conseguir mais recursos para a construção de presídios federais: "Devemos arrumar mais dinheiro para isso e, ao mesmo tempo, ajudar com a qualificação técnica, dar sustentação ao trabalho dos governadores para melhorar o sistema prisional dos estados. E o nosso programa de presídios federais vai continuar e ser ampliado".