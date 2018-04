Tarso Genro pede 'correção' de entrevista ao 'El País'

O ministro da Justiça, Tarso Genro, enviou nesta quinta-feira ao jornal espanhol El País um comunicado em que pede que o diário mude a tradução de uma palavra que Genro usou durante uma entrevista a publicação. Segundo o El País , na entrevista ao repórter Javier Lafuente, publicada nesta quinta-feira, o ministro disse que o apoio de Lula seria um "obstáculo" a uma candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à Presidência da República. No trecho reproduzido pelo jornal, Tarso diz que Dilma "é uma boa candidata, tem boa capacidade de gestão, mas, sobretudo, tem o maior obstáculo que algum candidato à Presidência pode ter: o apoio de Lula". Leia mais na BBC Brasil: Apoio de Lula é 'obstáculo' à candidatura de Dilma, diz Tarso a 'El País' Mas Tarso diz que a palavra que usou na declaração, "handicap" - traduzida pelo El País como "obstáculo" - deveria ter sido traduzida como "vantagem". "Utilizei a palavra 'handicap', que no Brasil tem uma conotação positiva. No entanto, ela foi interpretada por Lafuente como 'obstáculo' - um sentido completamente oposto ao que me referi", diz o ministro no comunicado. "Uma vez que se trata de um dos principais jornais do mundo, a matéria publicada no El País teve imediata repercussão na imprensa brasileira. Gostaria, por gentileza, que o equívoco fosse desfeito de alguma forma." A palavra "handicap" aparece com diferentes significados em alguns dos principais dicionários em uso no Brasil, e eles sustentam tanto a versão do ministro quanto a do jornal espanhol. No Novo Dicionário Aurélio, a primeira acepção do substantivo diz "nas competições esportivas, certa vantagem que algum concorrente dá a outro, a fim de igualar as possibilidades de vitória". Outra acepção, porém, diz que em sentido figurado a palavra pode significar "desvantagem". O Houaiss reproduz acepções semelhantes e inclui uma que diz "deficiência física ou mental que dificulta as atividades normais de uma pessoa". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.