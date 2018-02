Tarso Genro diz que MST responderá por danos em fazenda

O ministro da Justiça, Tarso Genro, afirmou que o Brasil tem leis contra destruição de propriedades e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) responderá criminalmente pelos danos à Fazenda Santo Henrique. "O País tem lei, tem Constituição, e providências serão tomadas", disse. "Ninguém está acima da lei." Tarso não detalhou quais medidas são cabíveis, mas afirmou que a responsabilidade pelo problema é do ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel.

"Ele vem conduzindo muito bem o caso e apoio tudo que ele falou a respeito." O ministro do Desenvolvimento Agrário já havia dito que a atitude do MST foi "grotesca" e "injustificável", afirmando que não ficará impune.

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), classificou a invasão de "absurda" e "lamentável". "É tão absurdo que até o presidente do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) condenou", disse ele, referindo-se a Rolf Hackbart, que se declarou "indignado" com a destruição de laranjais da Cutrale pelo MST.

"Não precisa dizer mais nada. A gente sabe que Incra e MST andam, em geral, juntos. Para até o presidente do Incra ter atacado é uma demonstração do absurdo que foi feito", acrescentou Serra. "Destruição de patrimônio, crime ambiental. Uma ação muito além do lamentável." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.