Tarso Genro defende no Congresso o refúgio a Battisti O ministro da Justiça, Tarso Genro, defendeu hoje no Congresso o refúgio ao ex-militante italiano de esquerda Cesare Battisti. Ao negar que foi movido por considerações ideológicas para acolher Battisti, o ministro afirmou que refugiaria no Brasil até um italiano que tivesse integrado um esquadrão fascista e tivesse cometido crimes semelhantes. "Se chegar até a este ministro o pedido de refúgio e as condições forem análogas eu concederei o refúgio. Isso é uma postura de neutralidade do Estado em relação à lei e ao direito internacional", disse ele, durante sessão da Comissão de Relações Exteriores do Senado.