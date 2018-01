Tarso Genro admite que está preocupado com o risco de impeachment

O petista histórico Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul e três vezes ministro nos dois governos Lula, admitiu publicamente preocupação com a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff sofrer um processo de impeachment e não conseguir concluir o mandato até 2018.

Em entrevista ao programa "Preto no Branco" deste domingo à noite, no Canal Brasil, Tarso Genro declarou que está preocupado com o risco de impeachment porque, "evidentemente, tem processos legais que podem ser levados a isso". Acrescentou que "esses processos dependem muito mais de política do que de direito".

Um complicador, segundo Genro, é que o principal partido da base aliada à presidente já está, na prática, numa linha de independência: "acho que essa aliança (do PMDB como PT) já acabou". Para ele, o PMDB, desde o início do governo Dilma, tem a destinação de ter uma candidatura própria ou de migrar para um acordo com a centro-direita".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na entrevista, Tarso Genro previu que "para afastar a criação de um bloco social e de um bloco parlamentar capazes de dar sustentação para o impedimento, o governo teria de mudar a política econômica e monetária". E concluiu: "Teria que fazer um ajuste, sim, que não se debruçasse sobre as costas dos mais pobres".