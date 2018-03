Tarso examina lei que torna inviolável escritório de advogado O projeto de lei que prevê a blindagem de escritórios de advogados em operações policiais só terá o aval do governo se ficar comprovado que não haverá prejuízo às investigações policiais. Esta é a posição do ministro da Justiça, Tarso Genro. O projeto de lei, de autoria do deputado Michel Temer (PMDB-SP), foi aprovado pelo Congresso e aguarda sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo texto, todo o conteúdo de um escritório de advocacia ficaria inviolável às investigações policiais. Segundo Tarso, o projeto de lei está sendo analisado pelo governo e ainda não há uma conclusão clara de suas consequências. "O que examinamos na lei é se ela traz algum prejuízo à investigação de algum advogado que, assim como em outros segmentos da sociedade, pode estar envolvido com o crime", disse Tarso a jornalistas na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio de Janeiro, onde se realizou ato de repúdio à corrupção e aos crimes do colarinho branco. "Se existir na lei algum tipo de proteção a este projeto, ele não será sancionado. Se não existir, será sancionado. Temos que prestigiar as prerrogativas que são o princípio da proteção", acrescentou. O ministro afirmou ainda que não se trata de privilégio a uma categoria profissional. "Não vai ser um privilégio aos advogados e sim um respeito a suas prerrogativas", disse. Advogados consideraram excessivos episódios de busca e apreensão em seus escritórios por policiais federais em operações do órgão. Mas entidades com a Associação dos Juízes Federais do Brasil se manifestaram de forma contrária ao projeto. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)