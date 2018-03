Tarso elogia mudança de estratégia do MST O ministro da Justiça, Tarso Genro, avaliou hoje que a utilização de métodos de confronto direto só é justificável em regimes autoritários, quando "os meios de luta são para corresponder ao regime". "No Estado Democrático, a pressão, a persuasão e a negociação são mais eficazes", comparou, ao comentar a mudança de estratégia indicada pelo líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stédile, nas formas de ação do grupo. "Acho que João Pedro (Stédile) tem razão", afirmou Tarso, que participou de seminário sobre Metrópoles Solidárias, uma atividade paralela do Fórum Social Mundial Grande Porto Alegre.