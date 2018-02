Tarso elogia candidatos do PMDB no Rio Grande do Sul

"São pessoas que têm uma trajetória respeitável e seja com qual for deles que nós façamos o debate, vamos debater qual a proposta para tirar o Estado da letargia política, econômica e moral em que se encontra", declarou. Em entrevista à "rádio Gaúcha", Fogaça disse hoje que espera concorrer ao governo em 2014 e defendeu o nome de Rigotto para a disputa do ano que vem.

Para Tarso, é possível que a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, conte com um palanque duplo no Rio Grande do Sul, pois os partidos são muito regionalizados no País e é preciso respeitar as realidades estaduais.

Mesmo assim, avaliou que o palanque do PT é o mais favorável a Dilma. "Todos os indícios até agora demonstram que o palanque mais forte para a Dilma aqui é o que estamos construindo com nossos aliados", afirmou.